Окружной админсуд Киева запретил крупнейшему поставщику газа во Львовской области, компании "Львовгаз сбыт", выставлять счета населению за потребленный газ. Такое решение приняли по иску государственной компании "Нафтогаз Украины" к НКРЕКП, "Львовгаз сбытц" и другим газоснабжающим компаниям из группы "Региональная газовая компания".

"Львовгаз сбыту" запрещено начислять плату за газ бытовым потребителям за период с начала 2018 года до января 2021 года включительно. Однако компания продолжает призывать абонентов оплачивать счета.

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Почему "Нафтогаз" подал в суд

В заявлении "Нафтогаза" указано, что в течение последних 3 лет газоснабжающие компании, в частности "Львовгаз сбыт", задолжали ему 23,3 миллиарда гривен за газ, который получили по регулируемой цене через механизм ПСО для нужд населения.

за газ, который получили по регулируемой цене через механизм ПСО для нужд населения. Госкомпания убеждена, что газсбыты пытаются избежать уплаты долга через вывод их единственного актива – дебиторской задолженности бытовых потребителей за природный газ, что делает невозможным возвращение долгов.

через вывод их единственного актива – дебиторской задолженности бытовых потребителей за природный газ, что делает невозможным возвращение долгов. В сентябре 2020 года зарегистрировали 16 новых компаний с названиями, похожими на действующие газсбыты из группы "Региональная газовая компания". В частности ООО "Львовгаз-сбыт" похож по названию с ООО "Львовгаз сбыт".

с названиями, похожими на действующие газсбыты из группы "Региональная газовая компания". В частности ООО "Львовгаз-сбыт" похож по названию с ООО "Львовгаз сбыт". В то же время старые и новые компании имеют общее местонахождение юридического лица, руководителей и одинаковые виды деятельности.

юридического лица, руководителей и одинаковые виды деятельности. При этом НКРЕКП уже выдала ряду новых газсбытов лицензии.

Как указано в иске, это подтверждает доводы "Нафтогаза" о применении газсбытами мер для избежания уплаты долга.

Какое решение принял суд

Суд частично удовлетворил требования "Нафтогаза". Поэтому 16 газсбытам, в частности "Львовгаз сбыту", запретили "выставлять в бумажном и электронном виде бытовым потребителям счета, акты, любые другие платежные документы об оплате за природный газ, потребленный ими в январе 2021 года".

Однако 23 февраля "Львовгаз сбыт" обнародовал заявление, в котором указал, что считает решение суда необоснованным и обжалует его, ведь запрет выставлять счета за потребленный газ влияет на стабильность его поставки бытовым потребителям.

Лишение поставщиков такого права противоречит Закону Украины "О рынке природного газа", Правилам поставки природного газа, Типовому договору поставки природного газа бытовым потребителям и Лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа,

– сообщили в "Львовгаз сбыте".

Компания призвала своих клиентов оплатить уже начисленные суммы за потребленный газ. Решение суда пока не вступило в силу. Поэтому ответчики еще имеют время на апелляционное обжалование.

Интересно! Клиентская база компании "Львовгаз сбыт" сформировалась задолго до открытия рынка газа для бытовых потребителей и составила около 800 тысяч пользователей. Компания и ее основатель, газораспределительный оператор "Львовгаз" входят в состав "Региональной газовой компании" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.