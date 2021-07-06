Суд запретил строительство гостиницы вместо стихийной парковки в центре Львова

Апелляционный суд запретил строительство гостиницы в центре Львова. Его должны были возвести на месте стихийной парковки на улице Вороного.

Жители улицы Вороного несколько лет оспаривали это строительство. Львовский горсовет планирует обжаловать постановление суда в кассационном суде.

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На месте стихийной парковки планировали построить гостиницу

На месте стихийной парковки на улице Вороного сначала планировали построить 6-уровневый паркинг. Однако в 2018 году исполком Львовской мэрии согласовал детальный план территорий этого участка, который предусматривал строительство гостиницы с подземным паркингом и восстановление части пассажа Миколяша. Свое решение исполком аргументировал тем, что обновленные государственные строительные нормы запрещают строительство наземных паркингов в исторической части города.

Через суды и сопротивление жителей в 2019 году мэрия второй раз разрешила разработать ДПТ, однако уже без пассажа Миколяша. Позже жители улицы Вороного отменили это решение через апелляционный суд. Их аргументом было то, что исполком не имел права согласовывать ДПТ, ведь для Галицкого района Львова нет утвержденного плана зонирования территорий. Кроме этого, по мнению жителей, процедуру общественных слушаний не соблюдали, а потенциальное строительство гостиницы может вызвать трещины в соседних домах.

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Кассационный суд отменил предыдущее решение

В декабре 2019 года кассационный суд отменил решение предыдущих инстанций и направил это дело на повторное рассмотрение. Уже в феврале Львовский окружной админсуд не удовлетворил иск жителей улицы Вороного и признал действующими 2 решения исполкома ЛГС.

Однако в юридическом департаменте ЛГС рассказали, что 29 июня Восьмой апелляционный административный суд отменил оба решения исполкома о разработке и утверждении детального плана территории в районе улиц Вороного, Руданского, Ференца Листа, Коперника, площади Мицкевича и проспекта Шевченко. Сейчас аргументы суда неизвестны, ведь постановление еще не опубликовали в реестре судебных решений. Однако мэрия планирует обжаловать это решение в Верховном суде.

На улице Вороного, где сейчас расположена стихийная парковка, ООО "Ательер" планирует построить отель с общественным пространством на крыше и подземным паркингом.