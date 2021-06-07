Врач не обратила внимания на тревожные симптомы роженицы. По заключению патологоанатома, новорожденный умер от удушения при родах.

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Супруги обвиняют врача в смерти сына

Супруги Елена и Максим Чередеевы обратились с жалобой в департамент здравоохранения ЛОГА на врача акушера-гинеколога Пустомытовской ЦРБ Анну Марич. Также они написали на нее заявление в полицию. Врач в апреле принимала у львовянки роды. Несмотря на здоровую беременность, мальчик умер на 3 день после рождения.

Елена Чередеева рассказала, что изначально не планировала рожать в Пустомытах. Однако сложилось так, что семья была вынуждена переехать к родителям в село возле Пустомытов. В их львовской квартире шел ремонт, так как супруги готовились к рождению сына.

У меня не было страхов рожать в районной больнице, я там первого ребенка родила, и все было хорошо,

– отметила женщина.

Беременность у 34-летней львовянки проходила хорошо. Никаких патологий у нее не было. За несколько дней до запланированной даты родов, 16 апреля, женщина почувствовала, что ее ребенок не двигается в утробе. Поэтому она сразу обратилась к акушеру-гинекологу Анне Марич, у которой хотела рожать.

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Гинеколог не обратила внимания на тревожные симптомы

Елена Чередеева рассказала, что врач осмотрела ее и сказала, что матка пока недостаточно открылась, чтобы рожать. Однако женщина заметила, что перчатка у врача была вся в крови темно-бурого цвета.

"Крови было много, и это меня поразило. Потом она послушала сердцебиение ребенка, сказала, что оно есть. По словам врача, ребенок притих, потому что готовится и набирается сил перед родами", – добавила роженица.

В тот день гинеколог успокоила львовянку. Она сказала, что все в порядке и отправила женщину домой. Через 2 дня, 19 апреля, у беременной начались легкие схватки, поэтому она сразу же позвонила акушерке. Женщина рассказала врачу, что, кроме этого, у нее есть какие-то темные выделения.

"Врач спросила, есть ли схватки. Я сказала, что схватки есть, но нерегулярные, то более сильные, то более легкие. Врач мне посоветовала быть дома, следить за регулярностью схваток через мобильное приложение и в течение дня, чтобы сильно не болело, принимать ношпу", – отметила Елена.

Гинеколог сказала женщине, что ей еще не время рожать. Однако львовянка все же поехала в больницу. В медучреждении она снова позвонила Анне Марич, однако та сказала, что ее нет на работе.

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У роженицы отошли воды темного цвета

Львовянка рассказала, что и в тот день ее снова направили домой и посоветовали пить ношпу, если что-то будет болеть. По словам гинеколога, у женщины могли быть только тренировочные схватки, поэтому потребности в госпитализации якобы не было.

Женщина вернулась домой, а рано утром 20 апреля, примерно в 5:00, у нее отошли воды темно-бурого цвета. Елена Чередеева немедленно поехала в больницу. Тогда беременная наконец попала на осмотр к Анне Марич. Через несколько часов львовянка родила мальчика весом 3 килограмма и ростом 52 сантиметра.

Он родился и не двигался. Я на него смотрю, а он такого зелено-горчичного цвета, как лавровый лист. Я спросила у врача, жив ли сын, а все, кто был в палате, стали и смотрят на него и ничего не делают

– вспоминает женщина.

После этого новорожденному обрезали пуповину. Он сделал первый вдох и начал задыхаться.

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Ребенок в утробе наглотался собственных испражнений

Позже стало понятно, что ребенок опорожнился внутриутробно. Именно поэтому у женщины отошли темные воды.

"Еще в утробе он глотал этот меконий (первые фекалии новорожденного ребенка), эта грязь ему попала в нос, в рот. И когда он сделал первый вдох, меконий заблокировал ему дыхание", – отметила роженица.

В палату сбежались и другие врачи. Туда также пришла заведующая отделением Валентина Оленюк. Медики пытались интубировать ребенка и поставить в трахею трубку, чтобы восстановить дыхание. По словам роженицы, реанимационные мероприятия проходили примерно 30 минут.

Младенцу делали массаж сердца, растирали легкие и кололи адреналин. Наконец врачам удалось вставить трубку, и мальчик начал дышать.

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Патологоанатом установил, что ребенок был здоров

Со Львова в Пустомыты через 2 часа после рождения за младенцем приехал реанимобиль. Новорожденного увезли в Охматдет. Во львовской больнице состояние мальчика пытались стабилизировать, однако, к сожалению, он умер через 3 дня, 23 апреля.

Согласно заключению патологоанатома, ребенок был здоров. Причиной смерти новорожденного стала острая асфиксия, удушение после родов и постреанимационный синдром, который навредил всем органам.

"У него были поражены легкие, печень и еще гематома на голове. В заключении указано, что причина смерти – удушение при рождении", – рассказала львовянка.

Семья убеждена, что новорожденному не вовремя прочистили дыхательные пути. Кроме этого, темные и грязные выделения, о которых женщина сообщала гинекологу за несколько часов до родов, должны были бы насторожить Анну Марич. Супруги уверены, что акушерка действовала легкомысленно и оттягивала госпитализацию. По их мнению, мальчик умер именно в результате таких ее действий.

Анна Марич не хочет комментировать эту трагедию. Услышав вопрос журналистов, она сразу бросила трубку и больше на связь не выходила. Заведующая родильным отделением Валентина Оленюк тоже не захотела объяснить ситуацию. Она бросила трубку, не успев дослушать вопрос журналистки.

Заместительница руководителя департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Шурпак рассказала, что вскоре создадут рабочую группу, которая проанализирует гибель младенца. Следователи уже открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Правоохранители проводят расследование.