Недалеко от Львова в селе Сокольники Пустомытовского района обнаружили медицинские отходы, а именно пробирки со следами крови. Делом уже занялась полиция.

Свалку медицинских отходов под Львовом: детали

Об инциденте правоохранители узнали во время мониторинга соцсетей 8 января. Поэтому на место немедленно выехали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, судебно-медицинский эксперт, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Во время осмотра правоохранители обнаружили медицинские стеклянные колбы с веществом, похожим на кровь, и насыпь бытового мусора. Все это лежало в лесополосе вблизи автодороги Львов – Пустомыты.



На месте правоохранители обнаружили стеклянные колбы с веществом, похожим на кровь / Фото пресс-службы Нацполиции

Что грозит злоумышленникам

По факту находки правоохранители открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Она предполагает:

штраф от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч – 51 тысяча гривен),

или арест на срок до 6 месяцев,

или ограничение свободы сроком до 3 лет,

или лишение свободы на тот же срок.



Мусор, в частности медицинский, лежал в лесополосе недалеко от трассы / Фото пресс-службы Нацполиции. ​

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению. Процессуальное руководство осуществляет Львовская местная прокуратура №3.

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Где находятся Сокольники / Карта