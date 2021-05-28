Украинская греко-католическая церковь не приняла священника и наказала его за церковное преступление. Теперь он не может участвовать в богослужениях, принимать святые тайны и осуществлять любые другие священнические обязанности в УГКЦ.

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УГКЦ отлучила священника от церкви

Львовская архиепархия УГКЦ окончательно отлучила от церкви священника и общественного деятеля Ивана Гарата. Он 9 лет назад перешел в Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Однако весной 2021 года священник решил вернуться в УГКЦ.

В официальном сообщении УГКЦ отметили, что Гарат совершил акт схизмы. За это на него наложили наказание великой экскомуники. Это означает, что священнику запретили участвовать в богослужениях и осуществлять любые другие священнические обязанности в УГКЦ.

Поскольку священник Иван Гарат отошел от единства с Католической Церковью, за что наказан великой экскомуникой, он не может действовать в различного рода организациях как верный УГКЦ,

– говорится в сообщении.

В то же время духовенству УГКЦ запретили осуществлять с Гаратом сослужение, а верующим – просить его об этом.

Переход в УПЦ КП был церковным преступлением

Пресс-секретарь Львовской архиепархии УГКЦ Павел Дроздяк рассказал, что в УГКЦ завершили юридическую процедуру в отношении Ивана Гарата. Когда он перешел в УПЦ КП, то совершил церковное преступление.

"Наказание великой экскомуники говорит о том, что лицо из-за совершенного церковного преступления теряет управление в католической церкви как священнослужитель. Ему запрещено выполнять священнодействие в католической церкви", – отметил Дроздяк.

Решение Украинской греко-католической церкви относительно священника окончательное.

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ПЦУ также не намерена принять священника

Митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк отметил, что Гарат находился в УПЦ КП (ныне ПЦУ) с 2012 года. Сначала он стал священником Винницкой епархии, а затем перешел во Львовско-Сокальскую епархию УПЦ. По словам митрополита, полтора месяца назад священник обратился к нему с просьбой вернуться в УГКЦ.

Такое решение он объяснил тем, что получил документы из Ватикана о том, что он был несправедливо осужден Львовской архиепархией УГКЦ и якобы эти документы открывают ему свет на то, что он вернется к УГКЦ,

– рассказал Димитрий Рудюк.

По его словам, с помощью этих документов Гарат получил согласие на уход от ПЦУ. Сейчас он уже вышел из Украинской православной церкви. В то же время Гарат находится в статусе запрещенного священника УГКЦ. Однако в ПЦУ также не намерены снова принимать его в церковь.

"Если бы такое обращение было, оно бы положительно не разрешилось", – добавил митрополит.

Журналисты обратились к Ивану Гарату за комментарием. Однако, услышав вопрос, он бросил трубку и больше не отвечал.

Обратите внимание! Иван Гарат был членом скандальной ОО "Развитие общины". Кроме этого священник был участником целого ряда общественных советов в госорганах – ЛОГА, ДФС, прокуратуре, главном управлении Госгеокадастра, Службе автодорог Львовщины и тому подобное.