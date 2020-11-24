Святой Николай для военных: львовян приглашают присоединиться к благотворительному проекту
Во Львове 23 ноября началась традиционная благотворительная акция "Святой Николай для военных". Ее проводят уже 6 год подряд. Приобщиться к проекту может каждый желающий.
Акция "Святой Николай для военных" организовали Центр Военного Капелланства Львовской Архиепархии УГКЦ и Фонд Святого Николая. О начале нынешней акции рассказал настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла отец Тарас Михальчук, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Что известно об акции "Святой Николай для военных"
Фонд Святого Николая проводит акцию уже 6 год подряд. За все это время тысячи военных в разных уголках Украины почувствовали теплую атмосферу праздника.
В 2019 году, благодаря пожертвованиям неравнодушных людей, капелланы посетили более 5 тысяч военнослужащих – курсантов, лицеистов, солдат срочной службы ВСУ и Нацгвардии, а также военных в зоне ООС – и вручили им подарки.
Где можно поддержать проект Святой Николай для военных
Поддержать акцию можно, положив пожертвование в ящик Фонда Святого Николая по следующим адресам:
- Гарнизонный храм Святых апостолов Петра и Павла – улица Театральная, 11;
- Студенческий храм Блаженного священномученика Алексея Зарицкого – улица Лукаша, 3а;
- Студенческий храм Святого равноапостольного князя Владимира Великого – улица Природная, 8а;
- Афганский храм Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – улица Батуринская, 2;
- Храм Пресвятого Сердца Христова – улица Диктовая, 2А.
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