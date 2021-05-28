Українська греко-католицька церква не прийняла священника та покарала його за церковний злочин. Тепер він не може брати участь у богослужіннях, приймати святі тайни та здійснювати будь-які інші священицькі обов'язки в УГКЦ.

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УГКЦ відлучила священника від церкви

Львівська архієпархія УГКЦ остаточно відлучила від церкви священника та громадського діяча Івана Гарата. Він 9 років тому перейшов в Українську православну церкву Київського патріархату. Проте навесні 2021 року священник вирішив повернутися до УГКЦ.

В офіційному повідомленні УГКЦ зазначили, що Гарат вчинив акт схизми. За це на нього наклали кару великої екскомуніки. Це означає, що священнику заборонили брати участь у богослужіннях та здійснювати будь-які інші священицькі обов'язки в УГКЦ.

Оскільки священник Іван Гарат відійшов від єдності з Католицькою Церквою, за що покараний великою екскомунікою, він не може діяти в різного роду організаціях як вірний УГКЦ,

– мовиться у повідомленні.

Водночас духовенству УГКЦ заборонили здійснювати з Гаратом співслужіння, а вірянам – просити його про це.

Перехід в УПЦ КП був церковним злочином

Прессекретар Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк розповів, що в УГКЦ завершили юридичну процедуру щодо Івана Гарата. Коли він перейшов в УПЦ КП, то вчинив церковний злочин.

"Кара великої екскомуніки говорить про те, що особа через скоєний церковний злочин втрачає уряд в католицькій церкві як священнослужитель. Йому заборонено виконувати священнодійство у католицькій церкві", – зазначив Дроздяк.

Рішення Української греко-католицької церкви щодо священника є остаточним.

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ПЦУ також не має наміру прийняти священника

Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк зазначив, що Гарат перебував в УПЦ КП (нині ПЦУ) з 2012 року. Спочатку він став священником Вінницької єпархії, а потім перейшов до Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ. За словами митрополита, півтора місяця тому священник звернувся до нього з проханням повернутись в УГКЦ.

Таке рішення він пояснив тим, що отримав документи з Ватикану про те, що він був несправедливо засуджений Львівською архієпархією УГКЦ і нібито ці документи відкривають йому світло на те, що він повернеться до УГКЦ,

– розповів Димитрій Рудюк.

За його словами, за допомогою цих документів Гарат отримав згоду на відхід від ПЦУ. Наразі він вже вийшов з Української православної церкви. Водночас Гарат перебуває у статусі забороненого священника УГКЦ. Однак в ПЦУ також не мають наміру знову приймати його до церкви.

"Якби таке звернення було, воно б позитивно не вирішилося", – додав митрополит.

Журналісти звернулись до Івана Гарата за коментарем. Проте, почувши запитання, він кинув слухавку і більше не відповідав.

Зверніть увагу! Іван Гарат був членом скандальної ГО "Розвиток громади". Окрім цього священник був учасником цілої низки громадських рад у держорганах – ЛОДА, ДФС, прокуратурі, головному управлінні Держгеокадастру, Службі автодоріг Львівщини тощо.