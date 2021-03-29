Таможенники конфисковали свыше 2 тонн контрабандного картофеля: фото
Сотрудники Галицкой таможни в течение последних нескольких дней обнаружили 2 попытки ввоза в Украину контрабандного картофеля. Водители пытались скрыть от таможенников более 2 тонн товара.
Источник:Галицкая таможня
Оба инцидента произошли на пункте пропуска "Краковец – Корчева". Таможенники направили дела в суд.
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В грузовиках было на 2 тонны больше картофеля
- Из Польши в режиме "импорт" в пункт пропуска "Краковец – Корчева" прибыли 2 грузовика.
- Они оба перевозили свежий картофель.
- Водители подали на таможенный контроль товаросопроводительные документы, согласно которым перевозили по 21 паллете с 22 тоннами картофеля, который был расфасован в мешки.
- Однако при осмотре таможенники установили, что в грузовиках на самом деле было 22 паллеты.
- Общий вес картофеля более чем на 2 тонны превышал вес, указанный в документах.
В грузовиках было на 2 тонны больше картофеля / Фото Галицкой таможни
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Водители не проверяли вес своего товара
Водители объяснили таможенникам, что отсутствовали во время загрузки. Также, по словам мужчин, они не проверяли количество грузовых мест. Из-за этого мужчины не смогли проверить правдивость сведений в товаросопроводительных документах.
Таможенники составили по этому факту протоколы о нарушении таможенных правил. Свыше 2 тонн картофеля изъяли. Вскоре дело направят в суд.
Водители не проверяли свой товар / Фото Галицкой таможни
Таможенники направят дела в суд / Фото Галицкой таможни
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