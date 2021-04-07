Львовские таможенники нашли драгоценные камни в женских чулках: фото и видео
Таможенники 6 апреля нашли в машине Volkswagen Transporter более 3 килограммов контрабандного янтаря. Драгоценные камни водитель предусмотрительно спрятал в женский чулок.
Источник:Галицкая таможня
Инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини – Медика". Мужчина пытался вывезти янтарь в Польшу.
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Водитель спрятал янтарь в чулках
- В пункте пропуска "Шегини – Медика" в микроавтобусе Volkswagen Transporter таможенники обнаружили контрабандный янтарь.
- 30-летний львовянин пытался вывезти его в Польшу.
- Для движения он выбрал полосу движения "Зеленый коридор".
- Однако таможенники решили провести углубленный осмотр его машины в специально оборудованном боксе.
- В передней двери автомобиля, за пластмассовой обшивкой, таможенники совместно с пограничниками нашли необработанный янтарь разного диаметра.
- Драгоценные камни весом более 3 килограммов содержались в женских чулках.
Смотрите фото, как таможенники нашли янтарь в чулках / Фото Галицкой таможни
Правоохранители проводят расследование
Таможенники сообщили правоохранителям об этом случае. В действиях водителя усматривают "нарушение правил охраны или использования недр". Санкция статьи предусматривает наказание от 5,1 до 10,2 тысячи гривен штрафа, до 2 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.
Смотрите видео, как таможенники нашли янтарь в чулках:
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