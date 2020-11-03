Водитель микроавтобуса ехал из Польши в Украину через пункт пропуска Шегини – Медика. При осмотре салона автомобиля таможенники нашли сумку с крупной суммой незадекларированной валюты – около 93 тысяч долларов. Большую часть денег изъяли.

Согласно украинскому законодательству, без декларирования через границу можно перевозить не более 10 000 евро. Поэтому на таможне у мужчины изъяли 85 000 долларов. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как у мужчины нашли незадекларированную валюту

33-летний житель Львовщины прибыл из Польши на украинскую таможню через "зеленый коридор".

Однако таможенники решили тщательно осмотреть его микроавтобус.

При осмотре сотрудники Галицкой таможни нашли спортивную сумку мужчины.

В ней лежала внушительная сумма денег – 93,22 тысячи долларов. Мужчина эту валюту не задекларировал.



В салоне микроавтобуса таможенники нашли сумку с валютой / Фото Галицкой таможни

У водителя изъяли 81 000 долларов

Согласно украинскому законодательству, через границу без декларирования можно перевозить не более 10 000 евро. В долларовом эквиваленте – это около 11 000 долларов.

Поэтому таможенники изъяли у мужчины большую часть денег – 81,54 тысячи долларов. Однако около 11,69 тысячи водителю вернут.

Сейчас сотрудники таможни фиксируют правонарушения. Судьбу изъятой валюты решит суд.



Судьбу изъятых денег решит суд / Фото Галицкой таможни