Таможенники нашли в сумке работника 93000 долларов: деньги изъяли – фото
Водитель микроавтобуса ехал из Польши в Украину через пункт пропуска Шегини – Медика. При осмотре салона автомобиля таможенники нашли сумку с крупной суммой незадекларированной валюты – около 93 тысяч долларов. Большую часть денег изъяли.
Согласно украинскому законодательству, без декларирования через границу можно перевозить не более 10 000 евро. Поэтому на таможне у мужчины изъяли 85 000 долларов. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Как у мужчины нашли незадекларированную валюту
- 33-летний житель Львовщины прибыл из Польши на украинскую таможню через "зеленый коридор".
- Однако таможенники решили тщательно осмотреть его микроавтобус.
- При осмотре сотрудники Галицкой таможни нашли спортивную сумку мужчины.
- В ней лежала внушительная сумма денег – 93,22 тысячи долларов. Мужчина эту валюту не задекларировал.
В салоне микроавтобуса таможенники нашли сумку с валютой / Фото Галицкой таможни
У водителя изъяли 81 000 долларов
Согласно украинскому законодательству, через границу без декларирования можно перевозить не более 10 000 евро. В долларовом эквиваленте – это около 11 000 долларов.
Поэтому таможенники изъяли у мужчины большую часть денег – 81,54 тысячи долларов. Однако около 11,69 тысячи водителю вернут.
Сейчас сотрудники таможни фиксируют правонарушения. Судьбу изъятой валюты решит суд.
Судьбу изъятых денег решит суд / Фото Галицкой таможни
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