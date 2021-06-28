Таможенников отстраняли из-за вероятной причастности к коррупции и контрабанде. Сейчас, согласно украинскому законодательству, срок их отстранения истек, поэтому основная часть сотрудников таможни вернулась к работе.

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В отношении таможенников закрыли дисциплинарные дела

На Галицкой таможне отстранили от работы больше всего таможенников – 46.

В частности, подозревали в коррупции 30 работников таможенного поста "Яворов", 14 работников ТП "Мостиская" и по одному работнику с ТП "Смильница" и "Рава-Русская".

В Государственной таможенной службе 24 июня рассказали, что по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных работников Галицкой таможни закрыли.

Поэтому все 46 таможенников вернулись к работе.

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Таможенников проверят на полиграфе

В Гостаможслужбе отметили, что таможенники, которые вернулись на должности после отстранения, первыми пройдут проверку на полиграфе после перевода на контракт. Заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов отметил, что на основании решения СНБО на таможнях начали дисциплинарные производства. Сейчас их практически завершили. Кроме того, срок отстранения, предусмотренный законом, истек. Поэтому большая часть отстраненных таможенников вернулась к работе. По его словам, законных оснований не пускать их на рабочие места нет.

Суворов рассказал, что с 1 июля таможня начинает работать как единое юридическое лицо. В рамках реорганизации 70% работников переведут в новую структуру на контрактной основе с полугодовым испытательным сроком.

Контракт предусматривает жесткие механизмы контроля, важнейший из которых – проверка на добродетель путем применения полиграфа и мониторинга образа жизни таможенника,

– добавил Суворов.

Итак, с 1 июля ранее отстраненных работников таможен первыми будут проверять на добродетель, в том числе на полиграфе.