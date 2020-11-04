Сотрудники Галицкой таможни нашли у мужчины контрабанду – профессиональную косметику на 131 тысячу гривен. Злоумышленник хотел провезти ее по "зеленому коридору" в Польшу.

Мужчина ехал в Польшу через пункт пропуска Рава-Русская – Гребенне. Он сделал вид будто не имеет товаров для налогообложения. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Что нашли у мужчины в машине

33-летний житель Закарпатья хотел попасть на территорию Польши через "зеленый коридор".

Да, мужчина подтвердил, что он не имеет в автомобиле товаров для налогообложения.

Однако таможенники решили проверить автомобиль.

В багажнике они нашли профессиональные средства для волос.

Всего мужчина перевозил 109 бутылок различной косметики известной марки.

Общая стоимость контрабанды – 131 тысяча гривен.



Мужчина ехал в Польшу по "зеленому коридору" / Фото Галицкой таможни

Что грозит мужчине

Таможенники составили протокол за нарушение порядка прохождения таможенного контроля. Весь контрабандный товар изъяли.

Сотрудники Галицкой таможни направят дело в суд. Именно он определит наказание мужчине.



Всего в багажнике нашли 109 бутылок косметики / Фото Галицкой таможни



Таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни