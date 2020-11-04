На таможне у мужчины нашли контрабандную косметику на 131 тысячу гривен: фото
Сотрудники Галицкой таможни нашли у мужчины контрабанду – профессиональную косметику на 131 тысячу гривен. Злоумышленник хотел провезти ее по "зеленому коридору" в Польшу.
Мужчина ехал в Польшу через пункт пропуска Рава-Русская – Гребенне. Он сделал вид будто не имеет товаров для налогообложения. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Что нашли у мужчины в машине
- 33-летний житель Закарпатья хотел попасть на территорию Польши через "зеленый коридор".
- Да, мужчина подтвердил, что он не имеет в автомобиле товаров для налогообложения.
- Однако таможенники решили проверить автомобиль.
- В багажнике они нашли профессиональные средства для волос.
- Всего мужчина перевозил 109 бутылок различной косметики известной марки.
- Общая стоимость контрабанды – 131 тысяча гривен.
Мужчина ехал в Польшу по "зеленому коридору" / Фото Галицкой таможни
Что грозит мужчине
Таможенники составили протокол за нарушение порядка прохождения таможенного контроля. Весь контрабандный товар изъяли.
Сотрудники Галицкой таможни направят дело в суд. Именно он определит наказание мужчине.
Всего в багажнике нашли 109 бутылок косметики / Фото Галицкой таможни
Таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни
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