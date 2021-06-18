Танцевали даже 65-летние: львовские медики сняли оригинальный клип возле Подгорецкого замка

Львовские медики присоединились к всемирному танцевальному флешмобу JerusalemaDanceChallenge. Возле Подгорецкого замка они сняли клип, который презентуют уже 20 июня.

Желающие смогут увидеть танцы львовских врачей на День медика. Ролик презентуют на ютуб-канале Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Медики скорой сняли танцевальный клип

День медика будут отмечать 20 июня. По этому случаю медики Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сняли оригинальный клип. Пресс-секретарь центра Татьяна Андреева рассказала, что съемки проходили 16 июня во дворе Подгорецкого замка.

Инициировали и организовали танец 28 медиков станции "Буск" Львовского областного центра экстренной медицинской помощи в возрасте от 20 до 65 лет. Также еще были 2 кареты скорой помощи, но их отсняли и они поехали на вызовы,

– отметила Андреева.

Съемки клипа и его монтаж проспонсировал меценат, пожелавший остаться неизвестным.

Смотрите фото, как медики снимали клип / Львовского облцентра экстренной медицинской помощи

Медики присоединились к международному флешмобу

По словам Андреевой, медики подхватили всемирный танцевально-медицинский флешмоб JerusalemaDanceChallenge. Они танцевали под их же мелодию. Танцы выполняли в своих фирменных красных костюмах и спецформе, в которой выезжают к больным коронавирусом. Съемки длились с 10:00 в течение целого дня.

"Ничего срежиссированного для клипа не было. Концепцию танца медики придумывали сами. А вот дублей было много. Участие в клипе также приняли дети медиков", – добавила пресс-секретарь центра.

В конце клипа взрослые встали в форму сердца, а дети впустили в небо воздушные шарики.

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