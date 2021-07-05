Правоохранители уже открыли уголовное производство. Девушкам грозит лишение свободы.

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Мэрия направила письмо в полицию

Исполняющий обязанности директора ЛКП "Зеленый Львов" Владимир Данилюк рассказал, что Львовская мэрия направила письмо в полицию о праздновании Дня рождения на Мемориале Героев Небесной Сотни.

Мне очень обидно, что наша молодежь не осознает значения этого общественного пространства. Со своей стороны мы направили письмо в полицию, чтобы они дали правовую оценку действиям этих молодых людей,

– отметил чиновник.

Данилюк отметил, что к девушкам подошел охранник. Он остановил празднование, после чего студентки ушли восвояси. Однако, по мнению чиновника, охранник сделал это несколько поздно, ведь он должен был предупредить и предотвратить этот позорный инцидент.

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У Мемориала хотят усилить охрану

Данилюк отметил, что на мемориале есть один пост охраны. Кроме этого, здесь установили камеры видеонаблюдения.

"Но поскольку случаи нарушения общественного спокойствия здесь случаются время от времени, то, думаю, есть необходимость установить второй пост, чтобы эта охрана была качественнее. Этот вопрос мы будем рассматривать со следующей недели", – добавил чиновник.

По его словам, охранники имеют право задержать нарушителей и вызвать полицию. Однако они не имеют полномочий устанавливать личности злоумышленников. Этим занимаются правоохранители, которые расследуют дела и накладывают соответствующие админвзыскания.