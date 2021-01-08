Во Львове 7 января состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения 4 гражданам Турции, которые находились на складе с более тонной героина. Суд избрал для злоумышленников строжайшую меру пресечения – содержание под стражей.

Суд признал подозрения в отношении злоумышленников обоснованными. Мужчинам грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как задержали злоумышленников

Во время обыска складов во Львове правоохранители задержали 4 граждан Турции. Там злоумышленники фасовали более тонны героина.

Наркотики они планировали вывезти в Евросоюз под видом дипломатического груза.

Рекордную партию героина контрабандой ввезли из Пакистана в Морской торговый порт "Южный", что расположен в Одессе.

Затем "товар" видом пищевой продукции транспортировали во Львов.

Ориентировочная стоимость наркотиков, которые изъяли правоохранители, на "черном рынке" составляет 2,3 миллиарда гривен.

Смотрите фото со склада, где фасовали более тонны героина / Фото Львовской прокуратуры

Какое решение вынес суд

Суд 7 января рассмотрел ходатайство Львовской облпрокуратуры. Судья избрал для злоумышленников строжайшую меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества. Вскоре суд изберет контрабандистам наказание.