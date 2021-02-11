Таможенники разоблачили вероятного контрабандиста. В автомобиле мужчины они нашли косметику и запчасти на более чем миллион гривен, хотя по документам они стоили всего 200 тысяч гривен.

Мужчина пытался провезти товары из Польши. Таможенники разоблачили его на пункте пропуска Шегини – Медика. К теме Более 37 тысяч пачек сигарет: таможенники изъяли рекордную партию контрабанды – фото Как нашли контрабанду на миллион гривен Водитель въезжал в Украину из Польши через пункт пропуска Шегини – Медика.

Мужчина показал таможенникам документы, в которых говорилось, что он перевозит из Великобритании в Киев свыше 4 тонн товаров: косметические средства, монтажные части к бассейнам, запчасти к газовому оборудованию и тому подобное.

Однако во время таможенного контроля работники Галицкой таможни выяснили, что на самом деле продавцами и отправителями этих товаров являются другие фирмы, нежели указано в документах.

Также стоимость контрабанды значительно превышала 200 тысяч гривен, как было заявлено в счете-фактуре.

Общая стоимость изъятого товара составляет более миллиона гривен.

Мужчина въезжал из Польши в Украину / Фото Государственной таможенной службы Что грозит контрабандистам Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил по перемещению товаров с сокрытием от таможенного контроля. За такое правонарушение злоумышленникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров с конфискацией контрабанды. Вскоре таможенники направят дело в суд.

В машине нашли товары на миллион гривен / Фото Государственной таможенной службы

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил / Фото Государственной таможенной службы