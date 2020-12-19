Суд оправдал экс-начальника управления жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова Юрия Гольца. Чиновника обвиняли в служебной халатности после пожара на Грибовицкой свалке.

Галицкий районный суд Львова вынес приговор Гальцу 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госреестра судебных решений.

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По обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия – 24 канал), признать невиновным и оправдать,

– говорится в тексте приговора.

Детали дела

Прокуратура требовала признать Гольца виновным в том, что он как должностное лицо не принимал меры для обеспечения устойчивости полигона твердых бытовых отходов. В частности:

не принял инженерные меры по обеспечению устойчивости полигона как сооружения, его долговечности и безопасности для окружающей природной среды;

не обеспечивал предприятие надлежащим уплотнением и пересыпкой изолирующим материалом при складировании отходов безопасных величин откосов полигона.

Это, по данным прокуратуры, и привело к гибели людей.

Впрочем, коллегия судей решила, что обвинения против Гольца "не нашли своего подтверждения".

Также суд оправдал чиновника от обвинений в том, что он своими действиями нанес материальный ущерб на общую сумму 1,3 миллиона гривен.

Обратите внимание! В 2016 году на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области произошел пожар. Когда мусор обрушился, под завалами оказались 3 пожарных и один коммунальщик. Все они погибли.