Никита Носадчук жил во Львове. Он около 2 лет работал в ИТ-компании SoftServe.

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Погибший злоупотреблял энергетическими напитками

Начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин рассказал, что среди причин остановки сердца Никиты Носадчука было злоупотребление энергетическими напитками. Парень не был профессиональным спортсменом, а скорее самоучкой-любителем.

Бегал с высоким пульсом (175 – 189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой,

– отметил чиновник.

По словам патологоанатома, энергетик, который погибший принимал перед забегом, глушил сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание.

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Участник полумарафона очень быстро бежал

По словам Никулина, бегун мчался к финишу на грани своих возможностей. Учитывая его результаты на соревнованиях в Черкассах, во Львове он бежал гораздо быстрее.

"15-километровую дистанцию ​​полумарафона Никита пробежал за очень короткое время, установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километр", – добавил чиновник.

Парню стало плохо за 200 метров до финиша. Врачи около часа пытались спасти его жизнь, однако ничего не удалось.

Обратите внимание! Никита Носадчук уже не впервые участвовал в забегах. В частности, в 2019 году он пробежал марафон в Киеве.