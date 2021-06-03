После трагедии у 45-летней учительницы, организовавшей экскурсию, случился сердечный приступ. Сейчас она находится в реанимации Сколевской ЦРБ.

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Мальчика не смогли спасти ни учителя, ни медики

Водопад в Каменке пользуется большим спросом у туристов. Сюда постоянно приезжают школьные экскурсии. 2 июня к водопаду прибыли 2 класса львовской школы №82. 44 школьников сопровождали 5 взрослых – трое учителей и двое родителей.

Мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он подвинулся, поскользнулась нога и мальчик упал в воду,

– рассказала начальница управления образования ЛГС Зоряна Довганик.

На место происшествия вызвали спасателей. Учителя и местные жители до приезда медиков пытались помочь мальчику. Однако он оказался посередине водопада, где течение было самым сильным.

Спасатели прибыли в течение 10 минут. Они с помощью бензопилы освободили школьника из-под дерева, за которое он зацепился. Однако было уже поздно. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но в конце констатировали смерть ребенка.

По факту трагедии правоохранители открыли уголовное производство. Виновникам грозит до 5 лет заключения.

Заметьте Гибель 6-классника во время экскурсии: у учительницы случился сердечный приступ

Учителя после инцидента оказались в больнице

Правоохранителям пока не удалось допросить классную руководительницу мальчика. После трагедии у 45-летней женщины случился сердечный приступ. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести в реанимации Сколевской ЦРБ. Медики готовят женщину к компьютерной томографии. Из-за неутешительного состояния здоровья учительницы, ее пока не будут перевозить в какую-то из львовских больниц.

Также в результате трагедии пострадал учитель христианской этики. 53-летний мужчина бросился в воду и пытался спасти мальчика. Вследствие долгого пребывания в ледяной воде он получил переохлаждение.

Обратите внимание! Вход в заповедник Сколевские Бескиды не бесплатный. Однако особых мер безопасности возле водопада нет. Посетителей защищают лишь трухлявые перила, несколько заградительных столбцов и маленькая табличка с предупреждением, что возле водопада скользко. Однако тот текст почти невозможно прочитать.

Школьник недавно отпраздновал свой День рождения

Мама погибшего Юлианна Прадед на своей странице в фейсбук рассказала, что ее сыну 1 июня исполнилось 12 лет. Последнее фото мальчика, которое осталось в ее телефоне было именно с празднования его Дня рождения.

"Сегодня (2 июня – 24 канал) мой ребенок поехал на школьную экскурсию и больше не вернулся. Вчера ему исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет со мной, с нами. Боль такая, что не описать словами", – отметила женщина.

Мама погибшего поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и обещала сообщить о дате прощания позже.



Школьник отпраздновал День рождения 1 июня / Скриншот со страницы Юлианны Прадед