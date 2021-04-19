На трассах Львовщины установят еще 19 камер автофиксации нарушений ПДД
На дорогах государственного значения Львовщины появятся еще 19 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры будут устанавливать в местах, где чаще всего случаются ДТП.
Источник:Служба автомобильных дорог Львовщины
Работы по установке камер автофиксации нарушений ПДД уже стартовали. Комплексы появятся на трассах Львовщины в течение апреля – мая.
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На трассах Львовщины станет больше камер фиксации нарушений ПДД
Устройства будут устанавливать на участках с повышенной аварийностью. На трассах Львовщины вообще будут работать 22 камеры. Три из них установили в 2020 году. Камеры, которые работают на трассе М-06 Киев – Чоп в Солонце и Буске, за первые часы работы зафиксировали более 800 нарушений ПДД.
Руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза рассказал, что служба делает все, чтобы трассы Львовщины были безопасными. В частности, в области ремонтируют и строят дороги, расширяют проездные части, совершенствуют транспортные развязки и тому подобное.
Безответственных водителей, которые пренебрегают требованиями Правил дорожного движения, в частности скоростным режимом, достаточно часто встречаем на дорогах. Только контроль позволит уменьшить аварийность и их последствия на автомобильных дорогах,
– подытожил Береза.
На каких трассах установят камеры
В 2021 году комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД установят на таких трассах:
- М-06 Киев – Чоп (10 комплексов) по 1 камере в Бродах, Суходолах, Дидилове, Запитове, Нагорном и на кольцевой дороге Львова вблизи транспортной развязки в Солонце и по 2 – в Гамалиевке и Чишках;
- М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская: 1 камера в селе Большой Дорошев;
- М-10 Львов – Краковец: 3 камеры в Подрясном, Ивано-Франково и Наконечное Первое;
- Западный обход города Львова – по 1 камере в Рудно и Зимней Воде;
- М-11 Львов – Шегини – 1 камера в Бартатове;
- Н-17 Львов – Радехов – Луцк – 2 камеры в пределах населенных пунктов Вислобоки и Ременов.
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