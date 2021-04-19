На дорогах государственного значения Львовщины появятся еще 19 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры будут устанавливать в местах, где чаще всего случаются ДТП.

Работы по установке камер автофиксации нарушений ПДД уже стартовали. Комплексы появятся на трассах Львовщины в течение апреля – мая.

Интересно Во Львове вскоре начнется ремонт самого длинного участка улицы Шевченко

На трассах Львовщины станет больше камер фиксации нарушений ПДД

Устройства будут устанавливать на участках с повышенной аварийностью. На трассах Львовщины вообще будут работать 22 камеры. Три из них установили в 2020 году. Камеры, которые работают на трассе М-06 Киев – Чоп в Солонце и Буске, за первые часы работы зафиксировали более 800 нарушений ПДД.

Руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза ​​рассказал, что служба делает все, чтобы трассы Львовщины были безопасными. В частности, в области ремонтируют и строят дороги, расширяют проездные части, совершенствуют транспортные развязки и тому подобное.

Безответственных водителей, которые пренебрегают требованиями Правил дорожного движения, в частности скоростным режимом, достаточно часто встречаем на дорогах. Только контроль позволит уменьшить аварийность и их последствия на автомобильных дорогах,

– подытожил Береза.

На каких трассах установят камеры

В 2021 году комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД установят на таких трассах:

М-06 Киев – Чоп (10 комплексов) по 1 камере в Бродах, Суходолах, Дидилове, Запитове, Нагорном и на кольцевой дороге Львова вблизи транспортной развязки в Солонце и по 2 – в Гамалиевке и Чишках;

(10 комплексов) по 1 камере в Бродах, Суходолах, Дидилове, Запитове, Нагорном и на кольцевой дороге Львова вблизи транспортной развязки в Солонце и по 2 – в Гамалиевке и Чишках; М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская : 1 камера в селе Большой Дорошев;

: 1 камера в селе Большой Дорошев; М-10 Львов – Краковец : 3 камеры в Подрясном, Ивано-Франково и Наконечное Первое;

: 3 камеры в Подрясном, Ивано-Франково и Наконечное Первое; Западный обход города Львова – по 1 камере в Рудно и Зимней Воде;

– по 1 камере в Рудно и Зимней Воде; М-11 Львов – Шегини – 1 камера в Бартатове;

– 1 камера в Бартатове; Н-17 Львов – Радехов – Луцк – 2 камеры в пределах населенных пунктов Вислобоки и Ременов.

Обратите внимание! На трассах Львовщины уже работают 3 камеры видеофиксации нарушений ПДД – на дороге М-06 Киев – Чоп в Солонце и Буске. Их установили в конце 2020 года.