На Львовщине 2 ноября на трассе Киев – Чоп произошло ДТП с участием 3 автомобилей. В результате аварии пострадал один из водителей. Его отвезли в больницу.

Авария произошла недалеко от города Буск около 21:30. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Тягач MAN, за рулем которого находился 59-летний житель Черкащины, осуществлял поворот.

В тот момент он столкнулся с автомобилем Chevrolet.

После этого Chevrolet столкнулся с микроавтобусом "Газель".

За рулем "Газели" был 60-летний местный житель.

В результате ДТП 35-летний житель Ровенской области, который управлял автомобилем Chevrolet, получил травмы.

Медики отвезли его в больницу.



ДТП произошло около 21:30 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители расследуют причины и обстоятельства ДТП

Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



В результате аварии пострадал 35-летний водитель / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины