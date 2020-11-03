На трассе Киев – Чоп произошло тройное ДТП: есть пострадавшие – фото
На Львовщине 2 ноября на трассе Киев – Чоп произошло ДТП с участием 3 автомобилей. В результате аварии пострадал один из водителей. Его отвезли в больницу.
Авария произошла недалеко от города Буск около 21:30. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Читайте также На Львовщине водитель Subaru врезался в дерево и погиб фото
Как произошло ДТП
- Тягач MAN, за рулем которого находился 59-летний житель Черкащины, осуществлял поворот.
- В тот момент он столкнулся с автомобилем Chevrolet.
- После этого Chevrolet столкнулся с микроавтобусом "Газель".
- За рулем "Газели" был 60-летний местный житель.
- В результате ДТП 35-летний житель Ровенской области, который управлял автомобилем Chevrolet, получил травмы.
- Медики отвезли его в больницу.
ДТП произошло около 21:30 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители расследуют причины и обстоятельства ДТП
Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
В результате аварии пострадал 35-летний водитель / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью