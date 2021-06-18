На трассе Киев – Чоп столкнулись легковушка и автоцистерна: пробка на несколько километров

На Львовщине 18 июня произошло масштабное ДТП – столкнулись легковушка и автоцистерна. В результате аварии на трассе Киев – Чоп образовались очереди из автомобилей на несколько километров.

ДТП произошло между селом Кизлов и Буском. Сейчас движение по этому участку – затруднено.

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Автоцистерна перевернулась на бок

Примерно в 8:00 на трассе Киев – Чоп столкнулись легковушка ВАЗ и грузовик с цистерной.

В результате ДТП автоцистерна перевернулась на бок.

Она преградила всю дорогу.

ВАЗ вылетел в кювет.

К счастью, никто не погиб. Однако 2 человека получили травмы.

Смотрите фото с места аварии / Фото 24 канал, "Варта 1" и Патрульной полиции

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На трассе образовались очереди на несколько километров

В результате ДТП проезд по трассе сейчас затруднен. Патрульные организовали реверсное движение по обочине. Однако из-за насыщенного трафика образовались очереди из автомобилей на 3 – 4 километра.

Также усложнился проезд для крупногабаритных автомобилей. Полицейские призывают водителей по возможности объезжать этот участок дороги другим путем. Сейчас на месте аварии работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия ДТП.

Смотрите видео с места ДТП: