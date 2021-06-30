Авария произошла в селе Верхнее Синевидное. На месте ДТП работают правоохранители.
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Микроавтобус влетел в авто дорожной службы
- В Сколевском районе на трассе М-06 Киев – Чоп произошла сокрушительная авария.
- Микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в автомобиль дорожной службы Hoffmann, который в то время наносил разметку.
- В результате ДТП Mercedes перевернулся на бок.
- В свою очередь, авто дорожной службы сильно пострадало – у него полностью смялась передняя часть кузова.
- На место происшествия приехали правоохранители и медики.
- Пока неизвестно, пострадал ли в результате аварии кто-то из ее участников.
- Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.
Смотрите видео с места ДТП:
Микроавтобус влетел в авто дорожной службы / Фото "Варта 1"