Разлетелись в разные стороны: на трассе Киев – Чоп микроавтобус въехал в авто дорожной службы
30 июня 2021 , 18:12Читати новину українською
Источник:"Варта 1"
На Львовщине 30 июня случилось крупное ДТП – микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в автомобиль дорожной службы. В результате аварии Mercedes перевернулся, а другая машина сильно повредилась.
Авария произошла в селе Верхнее Синевидное. На месте ДТП работают правоохранители.
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Микроавтобус влетел в авто дорожной службы
- В Сколевском районе на трассе М-06 Киев – Чоп произошла сокрушительная авария.
- Микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в автомобиль дорожной службы Hoffmann, который в то время наносил разметку.
- В результате ДТП Mercedes перевернулся на бок.
- В свою очередь, авто дорожной службы сильно пострадало – у него полностью смялась передняя часть кузова.
- На место происшествия приехали правоохранители и медики.
- Пока неизвестно, пострадал ли в результате аварии кто-то из ее участников.
- Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.
Смотрите видео с места ДТП:
Заметьте! В Сокале 28 июня водитель Audi A4 въехал в грузовик, который стоял на обочине. В результате аварии травмировались 3 пассажира легковушки. Их всех госпитализировали.
Микроавтобус влетел в авто дорожной службы / Фото "Варта 1"