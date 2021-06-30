Разлетелись в разные стороны: на трассе Киев – Чоп микроавтобус въехал в авто дорожной службы

30 июня 2021 , 18:12
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Источник:

"Варта 1"

На Львовщине 30 июня случилось крупное ДТП – микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в автомобиль дорожной службы. В результате аварии Mercedes перевернулся, а другая машина сильно повредилась.

Авария произошла в селе Верхнее Синевидное. На месте ДТП работают правоохранители.

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Микроавтобус влетел в авто дорожной службы

  • В Сколевском районе на трассе М-06 Киев – Чоп произошла сокрушительная авария.
  • Микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в автомобиль дорожной службы Hoffmann, который в то время наносил разметку.
  • В результате ДТП Mercedes перевернулся на бок.
  • В свою очередь, авто дорожной службы сильно пострадало – у него полностью смялась передняя часть кузова.
  • На место происшествия приехали правоохранители и медики.
  • Пока неизвестно, пострадал ли в результате аварии кто-то из ее участников.
  • Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства столкновения.

Смотрите видео с места ДТП:

 

Заметьте! В Сокале 28 июня водитель Audi A4 въехал в грузовик, который стоял на обочине. В результате аварии травмировались 3 пассажира легковушки. Их всех госпитализировали.


Микроавтобус влетел в авто дорожной службы / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів