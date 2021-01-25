На Львовщине на трассе Киев – Чоп 24 января правоохранители остановили машину Volkswagen Passat за нарушение правил дорожного движения. В салоне правоохранители нашли пистолеты и патроны к ним. У водителя не было разрешений на оружие, а его водительские права были поддельные.

Машину остановили около 1:00 возле села Банюнин. Правоохранители изъяли все оружие и направили его на экспертизу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Изготавливали метамфетамин на 8 миллионов гривен ежемесячно: во Львове разоблачили наркоторговцев Как патрульные нашли в машине оружие Около 1:00 на трассе Киев – Чоп возле села Банюнин патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat с иностранной регистрацией, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов полицейские установили, что водительское удостоверение, которое предъявил им 34-летний житель Ивано-Франковска, имеет признаки подделки.

Также патрульные увидели на заднем сиденье машины предмет, похожий на оружие.

Правоохранители изъяли 2 револьвера, пистолет и патроны к ним.

Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

Полицейские задержали мужчину.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители остановили авто около 1:00 / Фото полиции Львовщины К теме На Львовщине военный продавал боеприпасы: мужчине грозит тюрьма – фото Что грозит злоумышленнику Следователи открыли 2 уголовных производства за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

за подделку документов, печатей, штампов и бланков. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 7 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить происхождение оружия и боеприпасов.

У мужчины изъяли оружие и патроны / Фото полиции Львовщины

Правоохранители открыли 2 уголовных производства / Фото полиции Львовщины

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины