На Львовщине на трассе Киев – Чоп 28 января произошло ДТП – столкнулись ВАЗ 2109 и Fiat Doblo. В результате аварии травмировались 2 человека. Медики госпитализировали их в больницу.

Источник: ГСЧС Львівщини Машины столкнулись возле села Подберезцы около 16:12. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. К теме Погиб водитель: во Львове произошла жуткая ДТП – фото Как произошла авария Около 16:12 к чрезвычайникам поступило сообщение, что вблизи села Подберезцы на трассе Киев – Чоп столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Fiat Doblo.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

В результате ДТП травмировались 2 человека – 41 летний водитель ВАЗ и его 50-летний пассажир.

Их с травмами средней степени тяжести госпитализировали во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Авария произошла около 16:12 / Фото ГСЧС Львовщины Правоохранители проводят расследование Спасатели с помощью шансового инструмента провели работы по деблокированию пострадавших из автомобиля ВАЗ 2109. Также чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание автомобиля. К ликвидации последствий ДТП привлекли 10 спасателей и 2 единицы спецтехники. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото ГСЧС Львовщины