На трассе Киев – Чоп столкнулись ВАЗ и Fiat: есть травмированные – фото
На Львовщине на трассе Киев – Чоп 28 января произошло ДТП – столкнулись ВАЗ 2109 и Fiat Doblo. В результате аварии травмировались 2 человека. Медики госпитализировали их в больницу.
Источник: ГСЧС Львівщини
Машины столкнулись возле села Подберезцы около 16:12. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Как произошла авария
- Около 16:12 к чрезвычайникам поступило сообщение, что вблизи села Подберезцы на трассе Киев – Чоп столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Fiat Doblo.
- На место происшествия немедленно выехали спасатели.
- В результате ДТП травмировались 2 человека – 41 летний водитель ВАЗ и его 50-летний пассажир.
- Их с травмами средней степени тяжести госпитализировали во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Авария произошла около 16:12 / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Спасатели с помощью шансового инструмента провели работы по деблокированию пострадавших из автомобиля ВАЗ 2109. Также чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание автомобиля. К ликвидации последствий ДТП привлекли 10 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото ГСЧС Львовщины
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