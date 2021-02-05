На Львовщине 4 февраля водитель автомобиля Toyota сбил 30-летнего пешехода. От удара мужчину отбросило в грузовик. Медики отвезли его в больницу.

ДТП произошло около 15:20 в селе Пасеки-Зубрицкие. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Как произошла авария

Около 15:20 на трассе Киев – Чоп водитель автомобиля Toyota, 33-летний житель Николаева, сбил пешехода.

30-летний закарпатец от удара отлетел на левую полосу дороги.

Там он врезался в кузов фургона DAF, которым управлял 48-летний житель Червонограда.

В результате аварии мужчина получил травму, и медики отвезли его в больницу.



Водитель Toyota сбил пешехода около 15:20 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



Медики госпитализировали пострадавшего / Фото полиции Львовщины



Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины