На трассе Киев – Чоп водитель Toyota сбил пешехода и он улетел в грузовик – фото
На Львовщине 4 февраля водитель автомобиля Toyota сбил 30-летнего пешехода. От удара мужчину отбросило в грузовик. Медики отвезли его в больницу.
Источник:полиция Львовщины
ДТП произошло около 15:20 в селе Пасеки-Зубрицкие. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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Как произошла авария
- Около 15:20 на трассе Киев – Чоп водитель автомобиля Toyota, 33-летний житель Николаева, сбил пешехода.
- 30-летний закарпатец от удара отлетел на левую полосу дороги.
- Там он врезался в кузов фургона DAF, которым управлял 48-летний житель Червонограда.
- В результате аварии мужчина получил травму, и медики отвезли его в больницу.
Водитель Toyota сбил пешехода около 15:20 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Медики госпитализировали пострадавшего / Фото полиции Львовщины
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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