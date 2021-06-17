Авария произошла в селе Ивано-Франково. Полиция проводит расследование.

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На трассе Львов – Краковец бус насмерть сбил пешехода

  • Примерно в 2:00 на трассе Львов – Краковец в Ивано-Франково 44-летний львовянин за рулем микроавтобуса Renault наехал на пешехода.
  • 47-летний житель Гусятина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
  • Мужчина умер на месте ДТП.

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Авария произошла ночью 16 июня / Фото Патрульной полиции Львовщины

Виновнику ДТП грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

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