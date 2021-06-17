Авария произошла в селе Ивано-Франково. Полиция проводит расследование.

К теме Боролся за жизнь 2 месяца: во Львове умер военный, которого сбили на пешеходном переходе

На трассе Львов – Краковец бус насмерть сбил пешехода

Примерно в 2:00 на трассе Львов – Краковец в Ивано-Франково 44-летний львовянин за рулем микроавтобуса Renault наехал на пешехода.

47-летний житель Гусятина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Мужчина умер на месте ДТП.

Обратите внимание! Во Львове 13 июня водитель Mercedes, 20-летний житель Винницкой области, насмерть сбил мужчину. В момент столкновения он переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб до приезда медиков.



Авария произошла ночью 16 июня / Фото Патрульной полиции Львовщины

Виновнику ДТП грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Заметьте Улетел на несколько метров: в Городке в ужасном ДТП погиб 13-летний скутерист – фото и видео