На трассе Львов – Краковец микроавтобус насмерть сбил пешехода: фото

На Львовщине 16 июня произошло смертельное ДТП – водитель Renault сбил 47-летнего пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Авария произошла в селе Ивано-Франково. Полиция проводит расследование.
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На трассе Львов – Краковец бус насмерть сбил пешехода
- Примерно в 2:00 на трассе Львов – Краковец в Ивано-Франково 44-летний львовянин за рулем микроавтобуса Renault наехал на пешехода.
- 47-летний житель Гусятина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Мужчина умер на месте ДТП.
Авария произошла ночью 16 июня / Фото Патрульной полиции Львовщины
Виновнику ДТП грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.
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