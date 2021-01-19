На трассе Львов – Шегини лоб в лоб столкнулись Renault и Kia: машины разлетелись кто куда – фото
На Львовщине в лобовом столкновении пострадал 9-летний мальчик / Полиция Львовщины
На Львовщине на трассе Львов – Шегини 19 января столкнулись Renault Laguna и Kia Niro. Машины разбило вдребезги и раскинуло в разные стороны дороги. В результате аварии пострадал 9-летний мальчик.
Авария произошла около 12: 00 недалеко от села Бартатов Городокского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Около 12: 00 на трассе Львов – Шегини недалеко от села Бартатов лоб в лоб столкнулись Renault Laguna и Kia Niro.
- Как предварительно установили правоохранители, водитель Renault, 36-летний львовянин, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
- Там его автомобиль въехал в машину Kia Niro, которой управляла 36-летняя львовянка.
- В результате ДТП водитель Kia и ее 9-летний сын травмировались.
- Медики отвезли их в больницу.
Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.
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