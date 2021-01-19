На Львовщине на трассе Львов – Шегини 19 января столкнулись Renault Laguna и Kia Niro. Машины разбило вдребезги и раскинуло в разные стороны дороги. В результате аварии пострадал 9-летний мальчик.

Авария произошла около 12: 00 недалеко от села Бартатов Городокского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Около 12: 00 на трассе Львов – Шегини недалеко от села Бартатов лоб в лоб столкнулись Renault Laguna и Kia Niro.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Renault, 36-летний львовянин, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там его автомобиль въехал в машину Kia Niro, которой управляла 36-летняя львовянка.

В результате ДТП водитель Kia и ее 9-летний сын травмировались.

Медики отвезли их в больницу.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. Полицейские пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.

Обратите внимание! В связи с ухудшением погодных условий и гололедом на дорогах водителям нужно быть максимально осторожными во время движения. Не превышайте скорости и не совершайте рискованных маневров. Это может сохранить вашу жизнь и здоровье!