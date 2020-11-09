На Львовщине 7 ноября столкнулись автопоезд MAN и автомобиль "Жигули". В результате аварии водитель и 2 пассажира легковушки травмировались. Их отвезли в больницу.

ДТП произошло около 5 часов вечера на трассе Львов – Рава-Русская, вблизи села Словита Золочевского района. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

17-летний водитель "Жигули", житель Золочевского района, не предоставил преимущества в движении автопоезду MAN.

Таким образом грузовик под управлением 60-летнего жителя Яворовского района и легковушка столкнулись.

В результате аварии водитель "Жигули" и 2 его пассажиров 17 и 22 лет травмировались. Пострадавших отвезли в больницу.



В результате аварии травмировались 3 людей / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 51 до 119 тысяч гривен или исправительные работы на срок до 2 лет с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.



Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины