Правоохранители задержали участников преступной группировки, которые грабили заробитчан. Злоумышленники травили пострадавших, воровали их вещи и потом оставляли своих жертв на обочине.

Злоумышленники подмешивали заробитчанам медицинский препарат, в результате чего они теряли сознание. При превышении дозировки эти лекарства могут превратиться в яд и вызвать смерть.

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Злоумышленники знакомились со своими жертвами на вокзалах

Правоохранители установили, что 4 жителей Сумской области искали заробитчан на разных львовских вокзалах .

. Они входили пострадавшим в доверие и предлагали бесплатно подвезти их домой.

их домой. По дороге злоумышленники угощали своих жертв алкоголем .

. В напитки они предусмотрительно подмешивали лекарственный препарат , который при большой дозе вызывает у человека отравление и затуманивает сознание.

, который при большой дозе вызывает у человека отравление и затуманивает сознание. При передозировке эти лекарства приводят к развитию опасных патологий, асфиксии, коме и смерти .

. После того, как человек терял сознание , злоумышленники его грабили и оставляли на обочине.

, злоумышленники его грабили и оставляли на обочине. Правоохранители установили, что банда ограбила по меньшей мере 4 заробитчан.

Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото Львовской облпрокуратуры

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Злоумышленникам сообщили о подозрениях

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Во время обысков в помещениях злоумышленников следователи изъяли:

автомобиль,

мобильные телефоны и сим-карты,

деньги в разных валютах (евро, гривны, злотые, белорусские рубли),

алкогольные напитки,

флаконы с медицинским препаратом,

другие вещи, которые использовались для совершения преступлений.

Всем участникам преступной группы сообщили о подозрениях в разбое. Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 7 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Вскоре подозреваемым изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.