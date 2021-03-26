Травили и оставляли на обочине: во Львове задержали банду, которая грабила заробитчан – фото
Правоохранители задержали участников преступной группировки, которые грабили заробитчан. Злоумышленники травили пострадавших, воровали их вещи и потом оставляли своих жертв на обочине.
Источник:Львовская облпрокуратура
Злоумышленники подмешивали заробитчанам медицинский препарат, в результате чего они теряли сознание. При превышении дозировки эти лекарства могут превратиться в яд и вызвать смерть.
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Злоумышленники знакомились со своими жертвами на вокзалах
- Правоохранители установили, что 4 жителей Сумской области искали заробитчан на разных львовских вокзалах.
- Они входили пострадавшим в доверие и предлагали бесплатно подвезти их домой.
- По дороге злоумышленники угощали своих жертв алкоголем.
- В напитки они предусмотрительно подмешивали лекарственный препарат, который при большой дозе вызывает у человека отравление и затуманивает сознание.
- При передозировке эти лекарства приводят к развитию опасных патологий, асфиксии, коме и смерти.
- После того, как человек терял сознание, злоумышленники его грабили и оставляли на обочине.
- Правоохранители установили, что банда ограбила по меньшей мере 4 заробитчан.
Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото Львовской облпрокуратуры
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Злоумышленникам сообщили о подозрениях
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Во время обысков в помещениях злоумышленников следователи изъяли:
- автомобиль,
- мобильные телефоны и сим-карты,
- деньги в разных валютах (евро, гривны, злотые, белорусские рубли),
- алкогольные напитки,
- флаконы с медицинским препаратом,
- другие вещи, которые использовались для совершения преступлений.
Всем участникам преступной группы сообщили о подозрениях в разбое. Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 7 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Вскоре подозреваемым изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.
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