ТРЦ Forum Lviv располагается почти в центре Львова – на улице Под Дубом. Правоохранители эвакуировали из здания почти 3 тысячи человек

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ТРЦ Forum Lviv "заминировали" из России

  • В 13:13 на электронный адрес ТРЦ поступило сообщение о заминировании.
  • Администрация торгового центра вызвала полицию.
  • С 14:05 в ТРЦ Forum Lviv правоохранители искали взрывчатку.
  • Они обследовали все помещения торгового центра и прилегающую территорию.
  • В 15:15 работы завершили. К счастью, никаких опасных предметов не обнаружили.
  • Во время обследования правоохранители эвакуировали 2 861 человека.
  • Следователи установили, что сообщение о минировании прислали из России, и оно было русскоязычным.
  • Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.

Смотрите видео, как из ТРЦ Forum Lviv эвакуировали людей: