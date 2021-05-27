ТРЦ Forum Lviv "заминировали" из России: правоохранители проводят расследование

Во Львове 26 мая сообщили о заминировании ТРЦ Forum. К счастью, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Следователи установили, что ложное сообщение поступило из России.
ТРЦ Forum Lviv располагается почти в центре Львова – на улице Под Дубом. Правоохранители эвакуировали из здания почти 3 тысячи человек
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ТРЦ Forum Lviv "заминировали" из России
- В 13:13 на электронный адрес ТРЦ поступило сообщение о заминировании.
- Администрация торгового центра вызвала полицию.
- С 14:05 в ТРЦ Forum Lviv правоохранители искали взрывчатку.
- Они обследовали все помещения торгового центра и прилегающую территорию.
- В 15:15 работы завершили. К счастью, никаких опасных предметов не обнаружили.
- Во время обследования правоохранители эвакуировали 2 861 человека.
- Следователи установили, что сообщение о минировании прислали из России, и оно было русскоязычным.
- Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.
Смотрите видео, как из ТРЦ Forum Lviv эвакуировали людей: