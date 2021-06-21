Злоумышленника задержали во время получения очередной взятки. Ему грозит тюрьма.

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Чиновник налоговой систематически брал взятки

Правоохранители установили, что налоговик за деньги обещал предпринимателям не проводить проверки нарушений во время проведения кассовых операций.

Ежемесячный "платеж" составил всего тысячу гривен.

Должностному лицу платили такую ​​ежемесячную "дань" примерно 50 бизнесменов, которые работали в сфере хранения и реализации алкоголя и табака.

Деньги злоумышленнику передавали через один из пунктов обмена валют во Львове.

Налоговика задержали после передачи очередного транша взятки – 40 тысяч гривен.



Мужчина требовал у бизнесменов ежемесячную "дань" / Фото Нацполиции

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Мужчине сообщили о подозрении

Во время обысков у чиновника изъяли более 100 тысяч долларов. Сейчас правоохранители проверяют происхождение этой наличности.

Налоговику сообщили о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.



Налоговика задержали на взятке / Фото Нацполиции



Чиновнику сообщили о подозрении / Фото Нацполиции