Требовал "дань" у бизнесменов: во Львове задержали чиновника налоговой – фото

21 июня 2021 , 14:11
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Источник:

Нацполиция Украины

Правоохранители задержали начальника отдела Львовского областного управления Государственной налоговой службы. Чиновник требовал у бизнесменов ежемесячную "дань".

Злоумышленника задержали во время получения очередной взятки. Ему грозит тюрьма.

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Чиновник налоговой систематически брал взятки

  • Правоохранители установили, что налоговик за деньги обещал предпринимателям не проводить проверки нарушений во время проведения кассовых операций.
  • Ежемесячный "платеж" составил всего тысячу гривен.
  • Должностному лицу платили такую ​​ежемесячную "дань" примерно 50 бизнесменов, которые работали в сфере хранения и реализации алкоголя и табака.
  • Деньги злоумышленнику передавали через один из пунктов обмена валют во Львове.
  • Налоговика задержали после передачи очередного транша взятки – 40 тысяч гривен.


Мужчина требовал у бизнесменов ежемесячную "дань" / Фото Нацполиции

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Мужчине сообщили о подозрении

Во время обысков у чиновника изъяли более 100 тысяч долларов. Сейчас правоохранители проверяют происхождение этой наличности.

Налоговику сообщили о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.


Налоговика задержали на взятке / Фото Нацполиции


Чиновнику сообщили о подозрении / Фото Нацполиции

Автор: Ольга Котів