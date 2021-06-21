Требовал "дань" у бизнесменов: во Львове задержали чиновника налоговой – фото

Правоохранители задержали начальника отдела Львовского областного управления Государственной налоговой службы. Чиновник требовал у бизнесменов ежемесячную "дань".
Злоумышленника задержали во время получения очередной взятки. Ему грозит тюрьма.
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Чиновник налоговой систематически брал взятки
- Правоохранители установили, что налоговик за деньги обещал предпринимателям не проводить проверки нарушений во время проведения кассовых операций.
- Ежемесячный "платеж" составил всего тысячу гривен.
- Должностному лицу платили такую ежемесячную "дань" примерно 50 бизнесменов, которые работали в сфере хранения и реализации алкоголя и табака.
- Деньги злоумышленнику передавали через один из пунктов обмена валют во Львове.
- Налоговика задержали после передачи очередного транша взятки – 40 тысяч гривен.
Мужчина требовал у бизнесменов ежемесячную "дань" / Фото Нацполиции
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Мужчине сообщили о подозрении
Во время обысков у чиновника изъяли более 100 тысяч долларов. Сейчас правоохранители проверяют происхождение этой наличности.
Налоговику сообщили о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Налоговика задержали на взятке / Фото Нацполиции
Чиновнику сообщили о подозрении / Фото Нацполиции