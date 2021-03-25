Требовал выкуп: на Львовщине пьяный мужчина сообщил об удержании заложника
На Львовщине пьяный мужчина сообщил о заложнике / Фото из открытых источников
Пьяный житель Городка 24 марта позвонил в полицию и сообщил об удержании заложника. К счастью, информация оказалась ложной. Мужчина и сам не понимал, зачем вызвал спецслужбы.
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители составили на нарушителя протокол. Мужчине грозит штраф.
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Мужчина не мог объяснить причину своего поступка
- Около 1:00 правоохранителям поступило анонимное сообщение.
- Мужчина рассказал, что в неустановленной квартире на улице Городоцкой во Львове удерживают заложника.
- Аноним добавил, что пленника отпустят после уплаты выкупа.
- Правоохранители оперативно установили личность мужчины, который им звонил.
- Им оказался 31-летний житель города Городок.
- По месту его жительства немедленно прибыли следователи.
- Во время опроса мужчина рассказал, что это была лишь шутка.
- Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка выявила 3,2 промилле.
Правоохранители составили на нарушителя админпротокол
Полицейские составили на нарушителя протокол за "ложный вызов спецслужб". Мужчине грозит наказание – от 51 до 119 гривен штрафа.
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