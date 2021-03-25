На Львовщине пьяный мужчина сообщил о заложнике / Фото из открытых источников

Пьяный житель Городка 24 марта позвонил в полицию и сообщил об удержании заложника. К счастью, информация оказалась ложной. Мужчина и сам не понимал, зачем вызвал спецслужбы.