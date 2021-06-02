Врач требовала взятки даже у бойцов АТО/ООС, которые имели законные основания на получение инвалидности. Мероприятия по разоблачению злоумышленницы проводили сотрудники СБУ и Нацполиции.

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Львовская врач требовала взятки у участников АТО

Правоохранители установили, что коррупционная схема, которую разработали львовская врач, работала еще на этапе формирования первичных документов.

Цены на ее "услуги" были разными. В частности, женщина оценила изменение группы инвалидности раненому участнику боевых действий в 8 тысяч долларов.

Она обещала за деньги предоставить бойцу положительное заключение медико-социальной экспертной комиссии.

Так, мужчине назначили бы 2 группу инвалидности, которая предусматривает 800 тысяч гривен социальной выплаты.

Правоохранители задержали врача во время получения всей суммы взятки.

Во время обысков по местам работы и в помещении женщины следователи обнаружили папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Смотрите фото, как врача задержали на взятке / Фото полиции Львовщины и СБУ

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Женщине грозит до 10 лет за решеткой

Задержанному планируют сообщить о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Вскоре судья изберет подозреваемой меру пресечения. Сейчас досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность к этому преступлению других должностных лиц госпиталя, военного комиссариата и МСЭК.

Смотрите видео, как сотрудники СБУ задержали врача: