Галицкий райсуд Львова признал адвоката Светлану Буковинскую виновной во взяточничестве и мошенничестве. По данным следствия, она требовала у клиента 1200 долларов взятки для судей Шевченковского райсуда.

Клиент Буковинской должен был дать взятку судьям за закрытие дел о нетрезвом вождении и нарушении ПДД. За посредничество адвокат хотела получить 200 долларов.

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Адвокат склоняла клиента к взятке

В приговоре суда говорится, что адвокат Светлана Буковинская склоняла своего клиента к даче взяток судьям Шевченковского райсуда.

За деньги она обещала договориться о закрытии дел по нетрезвому вождению клиента и нарушению ПДД из-за истечения сроков привлечения к административной ответственности.

Клиент должен был дать Буковинской 1200 долларов – по 500 долларов для судей и 200 – для нее.

При получении взятки 23 января 2017 года адвоката задержали правоохранители.

Буковинской сообщили о подозрении во взяточничестве и мошенничестве.

Буковинская заявляла что не совершала этих преступлений

Львовский адвокат не признала своей вины. Она уверяла, что не причастна к этим преступлениям. Во время судебного заседания ее защитник заявил, что показания свидетеля и потерпевшего заученные и подготовленные. Кроме этого сторона защиты убеждала, что свидетель "сотрудничает с правоохранительными органами". Однако суд признал эти утверждения необоснованными.

Интересно! Свидетелем по делу о задержании на взятке Светланы Буковинской является Марианна Гавриш. По данным СМИ, она фигурирует как заявитель, свидетель или понятая во многих делах о взяточничестве.

Судья Галицкого райсуда Виталий Радченко, исследовав материалы дела, признал Буковинскую виновной в мошенничестве и взяточничестве. За взяточничество ей назначили 4 года за решеткой, а за мошенничество – 510 гривен штрафа. Однако адвоката освободили от штрафа из-за истечения сроков давности. Согласно украинскому законодательству, Буковинская еще может подать апелляцию на этот приговор суда.