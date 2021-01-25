Правоохранители в Ужгороде задержали 2 рэкетиров. Злоумышленники требовали у предпринимателя 100 тысяч долларов вымышленного долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи.

Источник: Львовская облпрокуратура.

При процессуальном руководстве Львовской облпрокуратуры следователи разоблачили и сообщили о подозрении 2 злоумышленникам. Они на территории Закарпатской и Киевской областей занимались вымогательством у предпринимателя фиктивного долга.

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Как задержали рэкетиров

По данным следствия, в течение декабря 2020 – января 2021 годов преступная группа, в состав которой входили жители Закарпатской и Киевской областей, требовала от жителя Закарпатской области 100 тысяч долларов фиктивного долга.

Злоумышленники угрожали мужчине применить насилие к нему и членам его семьи.

В Ужгороде после получения 2 рэкетирами полной суммы правоохранители их задержали.

Во время обысков в помещениях вымогателей следователи изъяли оружие, более 25 тысяч гривен, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Смотрите фото задержания рэкетиров / Фото Львовской облпрокуратуры

Что угрожает злоумышленникам

Следователи объявили обоим злоумышленникам о подозрении в вымогательстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании вымогателям мер пресечения. Следователи пытаются установить соучастников этого преступления. Досудебное расследование продолжается.