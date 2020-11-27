На Львовщине 27 ноября медики Львовской областной психиатрической больницы "Заклад" перекрыли трассу Киев – Чоп в селе Лубяна. Работники медучреждения требуют выплаты зарплаты, которую им задолжали с августа.

Больница уже не впервые имеет проблемы с выплатой зарплаты работникам. Медики уже перекрывали трассу в начале августа 2020 года. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Когда медики психбольницы перекрыли дорогу

В патрульной полиции Львовщины рассказали, что работники львовской психбольницы перекрыли трассу Киев – Чоп около 9:00.

По состоянию на 14:00 медики продолжают протестовать.

По пешеходному переходу на трассе ходят и блокируют движение транспорта более 20 медиков и работников больницы с плакатами.

В результате протеста медиков и перекрытия дороги со стороны Львова образовалась очередь грузовиков.

Патрульные направили автомобили в объезд акции протеста.

Участники акции говорят, что протест продлится до 17:00. В течение 50 минут они будут перекрывать дорогу, а 10 минут – будут пропускать автомобили.

Смотрите фото протеста медиков психбольницы / Фото "Суспільне Львів"

Почему медики перекрыли трассу

Директор больницы Юрий Шипов рассказал, что работникам больницы задолжали зарплату с середины августа. Общая сумма зарплатного долга составляет почти 6 миллионов гривен..

Средства утверждены на бумаге, но проблема в том, что эти транши от НСЗУ медленно поступают. Есть надежда, что до конца года мы получим около 8 миллионов гривен, согласно договору,

– добавил Шипов.

Интересно! Львовская областная психиатрическая больница находится в собственности Львовского облсовета. Ранее в ЛОГА хотели объединить "Заклад" с Львовской областной психбольницей на улице Кульпарковской во Львове. Однако из-за протестов медиков больницы чиновники администрации отказались от этой идеи.