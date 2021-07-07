Высота горы Арарат составляет 5 137 метров над уровнем моря. Восхождение проходило в 3 этапа.

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Жительницы Славского покорили Арарат

Жительницы Славской общины Лидия Левкович, Ирина Попович и Людмила Коваль взошли на высочайшую вершину Турции – гору Арарат. Туристки рассказали, что это восхождение не было легким. У женщин болела голова, кроме этого у них была тахикардия и головокружение. Однако ни одна из них даже не думала о том, чтобы остановиться.

Одна из участниц похода, семейная врач и депутат Славского поселкового совета Лидия Левкович рассказала, что когда она у подножия горы увидела вершину, то сразу поняла, что сможет на нее подняться.

Гора пускала нас, кто ходит в горы, тот поймет о чем я. Последний подъем на гору мы начали в час ночи, а в 6:20 – уже стояли на вершине. И это такое чувство эйфории, в голове только одна мысль: "Я это сделала",

– добавила туристка.

Восхождение продолжалось 5 дней. Сначала туристы поднялись на высоту 3 200 метров и разместили там лагерь. Немного акклиматизировавшись, они взошли на высоту 4 000 метров, а уже после этого – на вершину.

"Если у вас есть возможность, даже не думайте, идите в горы", – рассказала Коваль.

Смотрите фото с горы Арарат / Фото Славского поселкового совета

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У туристок была невероятная команда

Еще одна туристка Ирина Попович отметила, что горы – это место силы, поэтому после такого похода можно по-другому посмотреть на проблемы и понять, что их на самом деле нет.

"У нас была очень крутая команда. Наш гид Орест Кинаш – невероятный человек, Владимир Павлишин – это он нас сплотил, и знаете, ему невозможно отказать. Наверное, поэтому никто из нас даже не колебался идти или не идти", – добавила Левкович.

По ее словам, в команде был еще один человек-легенда – 71-летний Владимир Лютов. Несмотря на почтенный возраст, это уже 5 вершина такой высоты, которую он покорил.

"Мы гордимся этими тремя смелыми женщинами, и надеемся, что они и Вас вдохновят на что-то безумное. И не думайте о возрасте, это только цифра, главное, чтобы душа стремилась к полету", – подытожили в Славском поселковом совете.

Интересно! Гора Арарат – самая высокая вершина Турции. Она является потухшим вулканом. Вершина располагается на Армянском нагорье, возле границы с Арменией. Гора состоит из 2 вулканических частей: Большой Арарат, высота которого составляет 5 165 метров, и Малый Арарат высотой 3 914 метров.