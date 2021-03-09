Трижды переехал 4-летнюю девочку: суд освободил 19-летнего водителя от наказания – видео
В Дрогобыче 19-летний водитель трижды наехал на 4-летнюю девочку, которая каталась на самокате на парковке. В результате аварии ребенок получил многочисленные травмы. Судья решил освободить виновника ДТП от отбывания наказания.
Источник:ZAXID.NET
Водитель выплатил семье пострадавшей материальный и моральный ущерб. Поэтому уголовное производство закрыли.
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Водитель сбил девочку на парковке
- 6 августа 2020 года 4-летняя девочка каталась на самокате на парковке магазина на улице Стрыйской.
- В это время 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь задним ходом, наехал на нее.
- Сначала мужчина задел девочку задним колесом, а затем переехал передним.
- Когда ребенок уже лежал на земле, водитель еще раз переехал его левым передним колесом.
- В результате аварии девочка получила травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, сотрясение головного мозга.
- Однако медики не обнаружили у нее ни одного перелома.
Смотрите видео, как водитель переехал 4-летнюю девочку:
Суд освободил водителя от отбывания наказания
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Родители девочки попросили закрыть уголовное производство, ведь водитель возместил им моральный и материальный вред.
Судья Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Орест Крамар, учитывая все обстоятельства, решил закрыть уголовное производство и освободить 19-летнего водителя от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей пострадавшей. Родственники девочки не подавали апелляцию на это решение суда.
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