В Дрогобыче 19-летний водитель трижды наехал на 4-летнюю девочку, которая каталась на самокате на парковке. В результате аварии ребенок получил многочисленные травмы. Судья решил освободить виновника ДТП от отбывания наказания.

Водитель выплатил семье пострадавшей материальный и моральный ущерб. Поэтому уголовное производство закрыли.

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Водитель сбил девочку на парковке

6 августа 2020 года 4-летняя девочка каталась на самокате на парковке магазина на улице Стрыйской.

В это время 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь задним ходом, наехал на нее.

Сначала мужчина задел девочку задним колесом, а затем переехал передним.

Когда ребенок уже лежал на земле, водитель еще раз переехал его левым передним колесом.

В результате аварии девочка получила травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, сотрясение головного мозга.

Однако медики не обнаружили у нее ни одного перелома.

Смотрите видео, как водитель переехал 4-летнюю девочку:

Суд освободил водителя от отбывания наказания

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Родители девочки попросили закрыть уголовное производство, ведь водитель возместил им моральный и материальный вред.

Судья Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Орест Крамар, учитывая все обстоятельства, решил закрыть уголовное производство и освободить 19-летнего водителя от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей пострадавшей. Родственники девочки не подавали апелляцию на это решение суда.