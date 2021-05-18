Автопроисшествие произошло из-за нетрезвого водителя. Впоследствии, он не хотел сдавать алкотест и пытался скрыться от правоохранителей.

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Что известно о ДТП

Авария произошла около 22 часов 17 мая вблизи села Липник на Львовщине.

Патрульных вызвал очевидец инцидента.

Виновником ДТП является 49-летний водитель Renault Trafic, житель Киевской области.

Он не выбрал безопасную скорость и дистанцию ​​из-за чего столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.

Тот по инерции ударил следующую легковушку Mercedes-Benz.

Сила удара от столкновения предоставила энергию грузовику Mercedes-Benz Sprinter, поэтому его вынесло на рельсы, где в него врезался локомотив.

По данным правоохранителей, водитель не получил серьезных травм и отказался от госпитализации.



Mercedes-Benz Sprinter, который вылетел на рельсы / Фото Патрульная полиция

Как вел себя виновник аварии

Когда патрульные приехали на место происшествия, они обнаружили у водителя Renault Trafic признаки алкогольного опьянения. Он отрицал не только это, но и то, что управлял авто. Потом развернулся и ушел.



Задержанный виновник ДТП / Фото Патрульная полиция

Полицейские задержали его и сообщили в Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи. К участникам аварии присоединился адвокат, который уговорил пройти проверку на алкотекстере Drager. Результат – 1,6 промилле. Водитель снова опроверг имеющееся доказательство и отказался проходить проверку в медучреждении. Кроме того, у водителя еще и отсутствовало водительское удостоверение.

Какое наказание будет пьяному водителю

Правоохранители составили 4 протокола на нарушителя по статьям:

Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

Управление транспортным средством без необходимых документов.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Нарушение ПДД, повлекшее ДТП.

Виновнику грозит более 18 тысяч штрафа, вероятный арест, исправительные или общественные работы.