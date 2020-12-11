В Трускавце произошло ужасное ДТП: 6 человек травмировались – фото аварии
В Трускавце 10 декабря произошло ужасное ДТП – на встречной полосе столкнулись Toyota и BMW. В результате аварии машины разбило вдребезги, а 6 человек травмировались.
Авария произошла на улице Городище около полуночи. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- Около полуночи на улице Городище водитель автомобиля Toyota, 21-летний житель Сходницы, выехал на встречную полосу.
- Там он столкнулся с авто BMW, которым управлял 30-летний местный житель.
- В результате ДТП пострадали 6 человек: оба водителя, 3 пассажира Toyota в возрасте 20 – 21 год и 42-летняя пассажирка BMW.
- В полиции пока не сообщили, в каком состоянии находятся пострадавшие. Их диагнозы пока уточняют.
Смотрите фото с места аварии в Трускавце / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
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