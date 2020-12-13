В Львовской области повредили 2 памятника Папе Римскому Иоанну Павлу II. Это случилось в Трускавце и Дрогобыче.

Детали инцидента пока неизвестны. Об этом сообщили на сайте Depo.Львов.

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Инцидент в Трускавце

В Трускавце памятнику Папе Иоанну Павлу II оторвали руку, возможно и саморазрушение. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 декабря.



Памятник Иоанну Павлу ІІ / Фото Depo.Львів



В Трускавце памятнику оторвали руку / Фото Depo.Львов



Кто поиздевался с памятника пока неизвестно / Фото Depo.Львов

Памятник Иоанну Павлу II остался без руки: смотрите видео

Повреждение памятника в Дрогобыче

Памятник в Дрогобыче 12 декабря повредил местный житель. Скульптуре отбили мизинец правой руки. Сейчас мужчину арестовали.



В Дрогобыче мужчина отбил скульптуре мизинец / Фото "Варто"

По словам свидетелей, это был душевнобольной мужчина, которого неоднократно видели на улицах Дрогобыча в черной одежде, противогазе и с косой. Именно он якобы атаковал памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II возле костела Святого Варфоломея.