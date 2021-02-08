У центрі Львова вранці 7 лютого патрульні побачили авто BMW 328, яке на великій швидкості влетіло в бордюр, а потім у в припарковані автівки. П'яний іноземець, який кермував цією автівкою, намагався втекти з місця ДТП.

Інцидент трапився близько 5:00 на перехресті вулиць Лисенка та Короленка. Патрульні склали на водія 2 протоколи та постанову. До теми На трасі Київ – Чоп водій Toyota збив пішохода й він відлетів у вантажівку: фото Як п'яний чоловік розбив 4 автівки Близько 5:00 поліцейські, патрулюючи на вулиці Лисенка, помітили, як з вулиці Просвіти на великій швидкості виїхала автівка BMW 328 і врізалась в бордюр.

Це не зупинило водія і він поїхав далі. На перехресті вулиць Лисенка та Короленка він влетів у припарковане авто Audi A6.

За інерцією автівка Audi вдарила Volkswagen Caddy, а той, своєю чергою, вдарив Toyota Corolla.

Далі ланцюгова реакція поширилась й на автомобіль Audi 100, який стояв за Toyota.

Винуватець ДТП спробував втекти з місця аварії, проте патрульні заблокували його автомобіль.

За кермом BMW 328 перебував 32-річний іноземець.

У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Перевірка на пристрої Drager показала значне перевищення допустимої норми алкоголю в крові – 1,19 проміле.

Інцидент трапився близько 5:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини На іноземця склали кілька протоколів Патрульні склали на іноземця 2 протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп'яніння;

за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Також на чоловіка винесли постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів, адже у нього не було обов'язкового страхового поліса. Поліцейські встановили усіх власників розбитих автівок. Цікаво! Загалом, 7 лютого патрульні склали 13 протоколів на нетверезих водіїв.

Чоловік на великій швидкості влетів в авто / Фото Патрульної поліції Львівщини

П'яний іноземець розбив 4 автівки / Фото Патрульної поліції Львівщини

На порушника склали 2 протоколи та постанову / Фото Патрульної поліції Львівщини

Патрульні встановили власників розтрощених автівок / Фото Патрульної поліції Львівщини