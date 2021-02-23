Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 24 февраля на Львовщине температура составит до 12 градусов тепла. Дороги Львова и области окутают туман и гололедица.

Погоду на Львовщине 24 февраля будет определять поле повышенного атмосферного давления. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 24 февраля

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В течение суток существенных осадков не ожидают.

Ночью и утром местами будет туман видимостью 200 – 500 метров. Дороги Львова и области укроет гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Ветер западный с переходом в юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, а днем – от 7 до 12 градусов тепла.



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