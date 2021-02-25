Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 26 февраля температура во Львовской области составит до 16 градусов тепла. Несмотря на значительное потепление, дороги Львова и области укроет гололедица.

Погоду во Львовской области 26 февраля будет определять теплый сектор циклона над севером европейской территории России. Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях на дорогах Львова и области – гололед и туман.

Интересно Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 26 февраля

Прогноз погоды во Львовской области на 26 февраля

Синоптики прогнозируют, что во Львовской области будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не ожидают. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Ночью и утром Львов и область окутает туман видимостью 200 – 500 метров. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными во время движения, ведь дороги Львовской области будут оставаться покрытыми гололедом. Уровень опасности – "желтый".

Погода во Львовской области

Температура во Львовской области ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – от 11 до 16 градусов тепла.

Погода во Львове

Температура в Львове ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – 13 – 15 градусов тепла.

Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала