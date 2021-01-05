Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что 6 января дороги Львовщины окутает туман и гололед. Днем ожидается небольшой дождь.

Львовщину 6 января ожидают опасные природные явления – гололед и туман. Уровень опасности – "желтый". Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области 6 января

Синоптики предсказывают, что 6 января на Львовщине днем ​​местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью и утром местами дороги Львова и области окутает туман и гололед. Ухудшение видимости в тумане 200 – 500 метров.

Ветер южного направления, умеренный. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине ночью 6 января температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем ​​– от 2 до 7 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют туман и гололед на дорогах Львовщины 6 января. Поэтому нужно быть максимально осторожными во время движения. Водителям следует включать фары и выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить. Пешеходам в свою очередь следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только по пешеходным переходам.