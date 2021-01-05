Туман и гололед: прогноз погоды во Львове и области на 6 января
Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают, что 6 января дороги Львовщины окутает туман и гололед. Днем ожидается небольшой дождь.
Львовщину 6 января ожидают опасные природные явления – гололед и туман. Уровень опасности – "желтый". Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове и Львовской области 6 января
Синоптики предсказывают, что 6 января на Львовщине днем местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ночью и утром местами дороги Львова и области окутает туман и гололед. Ухудшение видимости в тумане 200 – 500 метров.
Ветер южного направления, умеренный. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.
Синоптики прогнозируют, что на Львовщине ночью 6 января температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем – от 2 до 7 градусов тепла.
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